Вдове участника СВО на Алтае вернули около 3 млн рублей, похищенных мошенниками

Полицейские задержали курьера, работавшего на аферистов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Полицейские на Алтае вернули вдове участника специальной военной операции 2,9 млн рублей, похищенных мошенниками. Полицейские задержали курьера, работавшего на аферистов, сообщает "МВД-медиа".

"Полиция Республики Алтай вернула вдове участника СВО 2,9 млн рублей, похищенных курьером аферистов. <…> В полицию обратилась взволнованная местная жительница с сообщением о хищении денежных средств. Женщине позвонили неизвестные и под предлогом декларирования сбережений вынудили ее снять деньги, полученные за гибель мужа - участника СВО, и передать их прибывшему курьеру", - говорится в сообщении.

Курьера задержали на территории соседнего Алтайского края, при нем оказалась похищенная сумма. Курьером оказался 20-летний студент из Нижнего Новгорода, который рассказал, что якобы сам стал ранее жертвой мошенников и его угрозами заставили работать курьером. В его обязанности входило забирать у обманутых граждан деньги и переводить их на счета злоумышленников. Курьер прилетел на Алтай по указанию мошенников, забрав у потерпевшей пакет с деньгами, он уехал в Барнаул (Алтайский край), откуда и планировал вылететь к себе домой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Студент заключен под стражу.