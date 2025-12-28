Белгородскую область атаковали почти 60 БПЛА за сутки

В больницу обратилась женщина, получившая баротравму при атаке FPV-дрона на автомобиль в селе Замостье

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 28 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью почти 60 беспилотников атаковали восемь муниципальных округов Белгородской области за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Волоконовском округе по селам Борисовка, Волчья Александровка, Грушевка, Коновалово и хутору Гаевка совершены атаки 10 беспилотников, один из которых подавлен. В районе хутора Гаевка в результате детонации FPV-дрона на парковке предприятия погиб мирный житель, на месте атаки поврежден легковой автомобиль. В селе Коновалово в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранен мужчина, он продолжает лечение в Валуйской ЦРБ. В селе Борисовка поврежден социальный объект, в селе Коновалово один частный дом уничтожен огнем, в другом произошло возгорание, в селе Волчья Александровка повреждены автомобиль и объект инфраструктуры. Аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с МО РФ", - говорится в сообщении.

По Белгородскому округу совершены атаки 14 беспилотников, девять из которых сбиты и подавлены - повреждены частный дом и автомобиль. По Валуйскому округу нанесены удары 12 беспилотников, девять сбиты и подавлены - повреждены два частных дома, инфраструктурный объект. В Шебекинском округе в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА повреждены три частных дома. Над округом сбиты и подавлены девять беспилотников, от падения обломков повреждена квартира в МКД.

Над Ивнянским и Чернянским округами система ПВО сбила четыре БПЛА самолетного типа, по Краснояружскому округу выпущено пять боеприпасов и совершены атаки пяти беспилотников. Последствий нигде нет. По Грайворонскому округу в ходе трех обстрелов выпущено 11 боеприпасов и произведены атаки пяти БПЛА. Повреждены частный дом и автомобили, также в больницу обратилась женщина, получившая баротравму при атаке FPV-дрона на автомобиль в селе Замостье 26 декабря - помощь оказана, лечение продолжает амбулаторно.