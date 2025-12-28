В Самарской области при пожаре погиб ребенок

Еще три человека пострадали

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 28 декабря. /ТАСС/. Ребенок погиб, пострадали три человека при пожаре в частном доме в Чапаевске Самарской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"Город Чапаевск, улица Суворова. Горел частный дом на площади 70 кв. м. <…> Погиб ребенок 2017 года рождения. Пострадали три человека", - говорится в сообщении.

В больницах с ожогами находятся родители и младший брат погибшего ребенка, сообщается в местных группах соцсетей.