Новая фаза активности Этны привела к выбросу лавы на высоту 400 м

РИМ, 28 декабря. /ТАСС/. Новая фаза активности вулкана на острове Сицилии Этна привела к выбросу лавы на высоту 400 м, приведя к образованию столба дыма и пепла. Как сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии, этот эпизод стал наиболее мощным в ходе в целом нормального и контролируемого феномена.

Как отмечается, несмотря на высший "красный" уровень предупреждения для безопасности полетов (Vona), текущая фаза извержения Этны не влияет на полноценную работу международного аэропорта в Катании.

Нынешняя фаза активности Этны, крупнейшего действующего вулкана Европы и одного из самых высоких в мире, началась 24 декабря, отметили в институте.