В Новосибирской области в ДТП с участием пьяного водителя погибли два человека

Заведено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 28 декабря. /ТАСС/. В Новосибирской области два человека погибли при столкновении трех автомобилей. Водитель одного из автомобилей был пьян, говорится в сообщении регионального главка МВД.

"28 декабря на территории Коченевского района водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry, двигаясь со стороны Омска в сторону Новосибирска, на 1 363-м км автодороги Р-254 "Иртыш" столкнулся с попутным автомобилем LADA Granta под управлением водителя 1993 года рождения, после чего LADA Granta, выехав на полосу встречного движения, столкнулась с грузовым автомобилем "Фредлайнер", - говорится в сообщении. В результате ДТП водитель и пассажирка LADA погибли.

При прохождении медицинского освидетельствования выяснилось, что водитель Toyota Camry был пьян. Сейчас он задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух и более человек). Мужчине может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы.