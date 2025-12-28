В Волгограде в ДТП пострадали четыре человека

Среди пострадавших есть двое детей

ВОЛГОГРАД, 28 декабря. /ТАСС/. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Волгограде, в результате ДТП пострадали четыре человека, включая двоих детей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

"Устанавливаются обстоятельства ДТП в Ворошиловском районе. В результате ДТП водитель и трое пассажиров автомобиля Audi, включая двух несовершеннолетних, доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении.

В ГАИ уточнили, что авария произошла на улице Неждановой, на месте ДТП работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.