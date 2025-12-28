На Урале арестовали двух братьев и сестру по делу о подготовке теракта

Суд оставил в силе решение об аресте Артема, Алексея и Татьяны Назаровых

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Свердловский областной суд оставил в силе решение об аресте Артема, Алексея и Татьяны Назаровых, заключенных ранее под стражу Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга. Они являются фигурантами дела о подготовке к совершению теракта, следует из картотеки облсуда.

"Судебный акт оставлен без изменения", - указано в картотеке в отношении каждого из фигурантов.

Всем троим - Артему, Алексею и Татьяне Назаровым - вменяется подготовка к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30 УК РФ, ч. 2 п. "а" ст. 205 УК РФ). По информации ряда СМИ, 41 -летний Артем и 44-летний Алексей являются родными братьями, 46-летняя Татьяна приходится им сестрой, они внесены в перечень лиц, в отношении которых имеются данные о причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В картотеке суда подробности уголовного дела на данный момент не опубликованы.