В Белгородской области из-за атаки дрона пострадал мужчина

Также на участке автодороги Устинка - Ясные Зори от удара дрона поврежден автомобиль

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 28 декабря. /ТАСС/. Житель Белгородской области получил различные ранения в результате детонации FPV-дрона в селе Отрадное. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Белгородском округе в селе Отрадное при детонации FPV-дрона мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, спины и ног. Бригада скорой транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении.

Также на участке автодороги Устинка - Ясные Зори от удара дрона поврежден автомобиль. В Грайворонском округе дрон сдетонировал возле домовладения - повреждены остекление и припаркованная машина, также при детонации FPV-дрона посечены кузова и стекла двух автомобилей. При атаке дрона поврежден полуприцеп грузового автомобиля.

В Валуйском округе от атак дронов в двух частных домах пробиты кровли, в результате детонации БПЛА повреждены стена частного дома и хозпостройка. В Волоконовском округе FPV-дрон атаковал автомобиль - повреждена передняя часть кузова. В Краснояружском округе при атаке дрона в частном доме выбиты окна, повреждены кровля, входная группа и забор.

В оперштабе добавили, что информация о последствиях уточняется.