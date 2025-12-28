В Запорожской области при атаке дрона ВСУ повреждены вольеры в зоопарке

Животные не ранены, сообщил руководитель Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александр Пылышенко

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Вольеры хищников повреждены в прифронтовом Васильевском реабилитационном центре для крупных хищников в Запорожской области в результате атаки украинского дрона. Животные не пострадали, сообщил ТАСС руководитель центра Александр Пылышенко.

"Нас снова атаковал дрон. Повреждены крыши вольеров хищников, потребуется ремонт. Животные не ранены", - сказал Пылышенко.

Это вторая за декабрь атака украинских дронов по зоопарку. Впервые 13 декабря ВСУ двумя беспилотниками нанесли удар по центру. Территория реабилитационного центра серьезно пострадала - были выбиты окна, разрушены два вольера и еще несколько повреждены. Шестилетний лев Нео был ранен осколками. В тот же вечер Пылышенко заявил ТАСС о смерти животного. Однако позднее он сообщил, что хищник выжил - пришел в сознание и начал ходить. Внутренних повреждений у Нео не выявили, а внешние резаные раны животному регулярно обрабатывают. Через неделю состояние хищника улучшилось, его уже выпустили в восстановленный вольер.