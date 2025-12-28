В Мексике пассажирский поезд сошел с рельсов

Пострадавшим оказывается помощь

МЕХИКО, 28 декабря. /ТАСС/. Пассажирский поезд сошел с рельсов у населенного пункта Нисанда в мексиканском штате Оахака. Об этом сообщает министерство военно-морских сил страны.

"На участке железной дороги в районе Нисанды, штат Оахака, на линии Z произошел железнодорожный инцидент. <…> В ходе инцидента сошел с рельсов головной локомотив", - говорится в сообщении ведомства в Х.

В поезде находились 9 членов экипажа и 241 пассажир, состав включал два локомотива и четыре пассажирских вагона.

Отмечается, что пострадавшим оказывается помощь, а власти координируют работу на месте и сбор технической информации.