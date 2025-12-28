AP: в Нью-Джерси столкнулись два вертолета

По информации агентства, по меньшей мере один человек погиб

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб, еще один госпитализирован в результате столкновения двух вертолетов в штате Нью-Джерси, сообщает агентство Associated Press (AP).

По его сведениям, инцидент произошел в 11:25 по местному времени (19:25 мск) на юге штата. Травмы госпитализированного пострадавшего представляют опасность для жизни.

Информации о причинах произошедшего пока не приводится. Расследованием инцидента занимаются Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации.