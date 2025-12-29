В Мексике из-за схода поезда с рельсов погибли 13 человек

Еще 98 получили травмы, сообщила президент страны Клаудия Шейнбаум

МЕХИКО, 29 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 13 человек погибли в результате схода с рельсов поезда в Мексике, еще 98 получили травмы. Об этом сообщила президент страны Клаудия Шейнбаум.

"Министерство военно-морских сил проинформировало меня, что в результате аварии межокеанского поезда, к сожалению, погибли 13 человек. 98 получили травмы, из них 5 находятся в тяжелом состоянии", - написала Шейнбаум в Х.

По ее словам, пострадавшие находятся в больницах Института социального страхования в городах Матиас-Ромеро и Салина-Крус, а также в медицинских учреждениях городов Хучитан и Икстепек. Шейнбаум добавила, что министр военно-морских сил Раймундо Педро Моралес Анхелес направлен на место трагедии.

Ранее Министерство ВМС Мексики сообщило, что 29 декабря в районе города Нисанда (штат Оахака) сошел с рельсов головной локомотив состава. В поезде находились 9 членов экипажа и 241 пассажир. Состав включал два локомотива и четыре пассажирских вагона.