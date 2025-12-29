В центре Владивостока загорелся исторический дом Элеоноры Прей

В ликвидации огня участвуют 44 человека и 13 единиц техники

Редакция сайта ТАСС

© ГУ МЧС России по Приморскому краю/ ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря. /ТАСС/. Историческое здание "Дом Элеоноры Прей" загорелось в центре Владивостока по адресу Почтовый переулок, 5, площадь пожара составляет 300 кв. м. Огонь перекинулся на два рядом стоящих дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

"На момент прибытия пожарных горела крыша частного дома, огонь перешел на два рядом стоящих частных дома. Пожар локализован на площади около 300 кв. м, тушение продолжается. Тушение осложняет отсутствие нормативного давления в пожарных гидрантах, бесперебойная подача воды осуществляется методом подвоза", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехал прокурор Ленинского района Владивостока Роман Язвенко. Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства о пожарной безопасности, а также проконтролирует вопрос расселения граждан пострадавших от пожара. Ход и результаты процессуальной проверки по факту произошедшего на контроле.

Позднее в МЧС сообщили, что ликвидировано открытое горение. "В 10:24 (03:24 мск) открытое горение ликвидировано, проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.

Всего на тушении пожара задействовано 13 единиц техники и 44 человека личного состава.

Дом Элеоноры Прей является объектом культурного наследия регионального значения.

В новость внесены изменения (04:03 мск;) - добавлена информация о ликвидации открытого горения.