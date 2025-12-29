В Орловской и Тульской областях объявили ракетную опасность

Жителей призвали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 29 декабря. /ТАСС/. Режим ракетной опасности введен на территории Орловской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"Орловская область: ракетная опасность. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении.

Губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале проинформировал, что ракетная опасность объявлена также в Тульской области.