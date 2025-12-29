На Камчатке завели дело по факту гибели четырех человек при пожаре

Инцидент произошел из-за возгорания в квартире по улице Горького в Петропавловске-Камчатском

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 декабря. /ТАСС/. На Камчатке после гибели четырех человек, среди которых были двое детей, завели уголовное дело по факту убийства. Об этом сообщили в управлении СК России по региону.

По предварительным данным, 29 декабря 2025 года в результате возгорания в одной из квартир по улице Горького в Петропавловске-Камчатском погибли четыре человека, включая двоих малолетних детей.

"Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в многоэтажном доме (ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - сообщает ведомство.