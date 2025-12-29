В Хабаровске в ходе погони произошло ДТП с участием патрульных автомобилей

Сотрудники ДПС преследовали водителя, который не остановился по их требованию

ХАБАРОВСК, 29 декабря. /ТАСС/. ДТП с участием двух патрульных автомобилей произошло ночью в Хабаровске во время погони за пьяным водителем. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

Водитель автомобиля Toyota Prius проигнорировал требование об остановке сотрудников дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровску. За ним начали погоню, была запрошена поддержка дополнительных патрульных экипажей.

"В ходе преследования на пересечении улиц Запарина - Муравьева-Амурского два патрульных автомобиля столкнулись. В результате дорожно-транспортного происшествия служебные автомобили получили механические повреждения. Сотрудники полиции были осмотрены на месте бригадой скорой медицинской помощи, травм, угрожающих жизни сотрудников, нет", - говорится в сообщении.

Преследуемый автомобиль остановили в районе Амурского бульвара краевого центра. У 35-летнего водителя отмечались признаки опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Ранее он уже был лишен права управления транспортными средствами.

Нарушителя доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административные материалы по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления), ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).