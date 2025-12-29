ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью более 40 БПЛА за сутки

В селе Отрадное при детонации FPV-дрона пострадал мужчина

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 29 декабря. /ТАСС/. Военные Вооруженных сил Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 40 беспилотников и выпустили более 15 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В Белгородском округе поселок Малиновка, села Отрадное и Устинка атакованы четырьмя беспилотниками, два из которых подавлены и сбиты. В селе Отрадное при детонации FPV-дрона пострадал мужчина. Он продолжает лечение в стационаре городской больницы №2 г. Белгорода. На участке автодороги Устинка - Ясные Зори поврежден автомобиль", - написали в оперштабе.

По Борисовскому округу ВСУ выпустили четыре БПЛА, последствий нет, по Валуйскому округу - пять беспилотников, повреждены четыре частных дома, хозпостройка и газовая труба. Волоконовский округ атакован с помощью двух БПЛА, поврежден автомобиль. Грайворонский округ атаковали, применив 11 боеприпасов и 24 беспилотника, повреждены 2 частных дома.

Краснояружский округ ВСУ атаковали с помощью шести боеприпасов и двух БПЛА, поврежден частный дом. Населенные пункты Шебекинского округа ВСУ атаковали с помощью пяти беспилотников, ранен мужчина. По информации оперштаба, в тяжелом состоянии он доставлен в городскую больницу №2 Белгорода.