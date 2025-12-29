Экс-генпрокурора Грузии Парцхаладзе обвинили в заказном убийстве бизнесмена

Речь идет обЛеване Джангвеладзе, которого убили в Тбилиси 14 марта

ТБИЛИСИ, 29 декабря. /ТАСС/. МВД Грузии предъявило обвинение бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Романову - Парцхаладзе за организацию убийства бизнесмена Левана Джангвеладзе в марте в центре Тбилиси. Об этом сообщил на брифинге замглавы МВД Александр Дарахвелидзе.

Левана Джангвеладзе, который является братом криминального авторитета Мераба Джангвеладзе, убили в Тбилиси на проспекте Ильи Чавчавадзе 14 марта 2025 года. Убийца выстрелил в него и скрылся. Позже правоохранители задержали Гелу Удзилаури. Его обвинили в совершении заказного убийства. Тбилисский городской суд в октябре приговорил Удзилаури к бессрочному заключению.

"Следствие установило, что в течение определенного времени у круга лиц, которые были организованной преступной группировкой во главе с Отаром Романовым - Парцхаладзе, а также у его доверенных лиц, братьев Давида и Георгия Микадзе, было противостояние с Деваном Джангвеладзе. Они решили организовать заказное убийство Левана Джангвеладзе. Умышленным убийством Левана Джангвеладзе руководил Отар Романов - Парцхаладзе в качестве безусловного лидера преступной группировки", - сказал Дарахвелидзе.

Как отметили в МВД, по делу об убийстве Джангвеладзе ранее задержаны также Георгий Микадзе, Мамука Багдавадзе, Георгий Качкачишвили, Сандро Цивцивадзе. Их дела рассматриваются в суде. Еще два человека объявлены в розыск.

Против Романова-Парцхаладзе уголовное дело возбуждено по статье об организации умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, что карается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением. На данный момент Парцхаладзе не находится в Грузии. Его объявят в розыск, заключили в МВД.

Романов-Парцхаладзе занимал должность генпрокурора с 7 ноября 2013 года по 30 декабря 2013 года. Он ушел в отставку после того, как оппозиция выяснила, что ранее он был судим в Германии за кражу. После ухода с поста Романов-Парцхаладзе занялся частной предпринимательской деятельностью, однако время от времени оказывался в центре скандалов. В частности, в 2017 году генеральный аудитор Грузии Лаша Тордия обвинил его в том, что он напал и избил его в одном из столичных баров. Расследование не установило вину экс-генпрокурора. В 2018 году экс-генпрокурора обвинили в том, что он похитил экс-министра спорта Левана Кипиани и запер в подвале, где его избил. Однако и тогда его вина не была доказана.