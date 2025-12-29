В Раде подтвердили значительные повреждения Киевской ГЭС

По словам члена комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКУ Сергея Нагорняка, электроснабжение жителей Киева осуществляется через альтернативные линии передачи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Инфраструктура Киевской ГЭС, расположенной в городе Вышгороде к северу от Киева, получила максимальные повреждения в результате взрывов в ночь на субботу. Об этом заявил член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк.

Ранее о повреждении инфраструктуры Киевской ГЭС сообщили украинские СМИ, однако подробностей не приводилось. Нагорняк назвал последствия взрывов "болезненными", пояснив, что серьезно пострадала подстанция, распределяющая генерируемую Киевской ГЭС электроэнергию. "Попадали по ГЭС, именно по подстанции, которая отвечает за выдачу электрической энергии, генерируемой на ГЭС, - сказал он в эфире телеканала "Киев 24". - Повреждения максимальные, которые могут быть нанесены".

По его словам, электроснабжение жителей Киева в настоящий момент осуществляется через альтернативные линии передачи. А самая сложная ситуация, уточнил депутат, сохраняется в Вышгороде и Броварах Киевской области. "Самая сложная ситуация сохраняется сейчас в городе Бровары, в городе Вышгороде, потому что там была повреждена и распределяющая подстанция [компании] "Укрэнерго", которая дает возможность доставлять электроэнергию в пригород Киева. Ситуация действительно сложная <...>. В течение недели удастся стабилизировать ситуацию, не восстановить работу, а именно стабилизировать", - пояснил он, добавив, что на полноценное восстановление всей пострадавшей в ночь на субботу инфраструктуры уйдет несколько недель или даже месяцы.

В ночь на субботу в Киеве и области объявлялась воздушная тревога. Поступали сообщения о нескольких сериях взрывов в регионе. Утром в столице и Киевской области ввели аварийные отключения электричества, а городские власти заявили об отсутствии теплоснабжения почти в трети районов Киева. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщала, что в Киеве обесточены около 600 тыс. абонентов. В понедельник в украинской столице продолжают действовать графики аварийных и стабилизационных отключений электроэнергии.