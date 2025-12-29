Украинца осудили за попытку подрыва сотрудника администрации в Мелитополе

Артема Малышева приговорили к 27 годам лишения свободы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Артема Малышева к 27 годам лишения свободы за попытку подрыва начальника управления автомобильными дорогами Запорожской области по заданию разведки Украины. Об этом журналистам сообщил представитель суда.

"13 июня 2023 года Малышев незаконно перевез СВУ из места незаконного хранения во двор дома, где умышленно прикрепил его под днище автомобиля потерпевшего с водительской стороны для последующего подрыва в момент запуска двигателя. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 27 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме со штрафом в размере 700 000 рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, фигурант в 2022 году, находясь на территории Запорожской области, согласился на предложение сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины вступить и участвовать в террористическом сообществе. По заданию разведки Украины он должен был принять участие в теракте против начальника дорожно-эксплуатационного управления ГУП "Управление автомобильными дорогами Запорожской области".

В конце октября - начале ноябре Малышев получил у сообщников взрывчатку и хранил у себя, осуществляя слежку за машиной сотрудника администрации. Довести теракт до конца фигурант не смог, так как потерпевший обнаружил установленную под его автомобилем взрывчатку и сообщил об этом силовикам. Малышев был задержан.