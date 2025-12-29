Семья в Иркутске, где мать подозревают в убийстве детей, не стояла на учете

Следователи завели дела об убийстве и халатности

ИРКУТСК, 29 декабря. /ТАСС/. Семья в Иркутске, где мать подозревается в убийстве своих детей трех и пяти лет, внешне была благополучной и на учете не состояла. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.

"В прошедшее воскресенье в Ленинском районе г. Иркутска были обнаружены тела детей трех и пяти лет. По факту гибели следственными органами возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия и судебные экспертизы. По подозрению в совершении преступления задержана мать погибших детей. Отмечу, что семья полная, внешне благополучная, в поле зрения субъектов системы профилактики и правоохранительных органов не попадала", - написала Афанасьева.

Вечером 28 декабря в квартире нашли тела двух маленьких детей. Заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних). Также заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По подозрению в убийстве задержали мать детей, назначены экспертизы.