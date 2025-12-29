Бывшей жене свердловского экс-вице-губернатора продлили меру пресечения

Ирину Чемезову обвиняют по делу о мошенничестве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения в виде домашнего ареста бывшей жене экс-вице-губернатора Свердловской области Ирине Чемезовой по делу о мошенничестве до 17 июня, передает корреспондент ТАСС.

"Ходатайство государственного обвинителя удовлетворить, продлить срок домашнего ареста Чемезовой Ирине Юрьевне <...> на 6 месяцев - до 17 июня", - сказала судья.

Чемезова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Чемезова привлекалась в качестве третьего лица по иску Генпрокуратуры с требованием обратить в доход РФ акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". В числе ответчиков по этому иску был также заявлен ее бывший муж - бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. 10 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры.