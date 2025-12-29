Экс-начальницу УКС мэрии Перми повторно осудили на шесть лет

Ирину Чиркову обвинили в получении взятки

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Перми повторно рассмотрел уголовное дело бывшей начальницы управления капитального строительства (УКС) администрации Перми Ирины Чирковой, обвиняемой в получении взятки, и снова назначил ей наказание в виде шести лет колонии общего режима, однако уменьшил сумму штрафа с 27,25 млн рублей до 16,35 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"При повторном рассмотрении дела суд постановил назначить Чирковой наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 16,35 млн рублей", - сообщили в суде.

В августе 2025 года Ленинский районный суд уже вынес Чирковой обвинительный приговор, назначив ей шесть лет колонии и штраф 27,25 млн рублей в доход государства. В апелляционной инстанции бывшая чиновница вину не признала, а Пермский краевой суд направил дело на повторное рассмотрение, усмотрев нарушение прав подсудимой на защиту.

По данным следствия, 22 июля 2022 года в Перми директор "Строительно-монтажного треста № 6" Сергей Миков передал через посредника не менее 5 млн рублей наличными начальнику управления капитального строительства администрации Перми Ирине Чирковой за совершение заведомо незаконных действий в интересах компании. Подозреваемых задержали. В начале июля 2025 года суд приговорил директора строительной компании Микова к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.