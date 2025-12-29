Пожар нанес огромный ущерб историческому дому Элеоноры Прей во Владивостоке

Здание планировали отреставрировать и сделать музеем

ВЛАДИВОСТОК 29, декабря. ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря. ТАСС/. Пожар, который произошел в Почтовом переулке во Владивостоке, нанес огромный ущерб историческому зданию - дому Элеоноры Прей. Его планировали отреставрировать и сделать музеем, сообщили в пресс-службе Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева.

Утром 29 декабря загорелся дом Элеоноры Прей в Почтовом переулке в центре Владивостока. На момент прибытия пожарных горела крыша частного дома, огонь перешел на рядом стоящие частные дома. Огонь локализовали на пощади 300 кв. м. В 15:43 (08:43 мск) пожар полностью ликвидирован на площади около 300 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

"Печальным cобытием заканчивается уходящий год: пожаром уничтожена значительная часть так называемой усадьбы Смитов, известная во Владивостоке также как Дом Элеоноры Прей, - последняя городская усадьба, для спасения которой город и Музей Арсеньева предприняли в последние годы столько усилий. Материальный ущерб культурно-историческому наследию нанесен огромный", - говорится в сообщении.

По словам директора Музея Арсеньева Виктора Шалая, усадьбу планировали отреставрировать и сделать музеем. Для этого нужно было решить сложный комплекс имущественных вопросов.

"Сейчас продолжение этих разговоров нам представляется неуместным, потому что случилось большое горе у людей, потерявших жилье, имущество и документы. Мы выражаем им свои искренние слова соучастия. И тем не менее. Один раз мы все вместе сумели спасти Дом Элеоноры Прей. Давайте будем надеяться, что нам удастся сделать это еще раз", - сказано в сообщении.

В пресс-службе Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края сообщили, что при пожаре пострадали два здания, которые относятся к объектам культурного наследия. Инспекторы ведут работу по оценке ущерба.

Элеонора Лорд Прей - американка, жившая в России в начале XX века. Знаменита письмами из Владивостока, в которых описывала события, происходившие в городе во время ее проживания там. Дом Элеоноры Прей является объектом культурного наследия регионального значения.