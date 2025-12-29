Журналист Глагола: у Закарпатского военкома при обыске нашли около $100 тыс.

По предварительной информации, указанная сума не была задекларирована

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Около $100 тыс. найдено во время обыска у начальника Закарпатского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Андрея Савчука. Об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола.

"Как мне удалось узнать из своих информированных источников, во время обыска по месту жительства руководителя Закарпатского областного ТЦК полковника Андрея Савчука правоохранители обнаружили около 100 тысяч долларов США наличными", - написал он в своем Telegram-канале добавив, что, по предварительной информации, указанная сума не была задекларирована.

"Сейчас продолжается фиксация изъятого и проверка происхождения денег в рамках следственных действий. Официальных комментариев от правоохранительных органов относительно найденных денег на данный момент нет", - добавил он.

Ранее Глагола сообщил об обысках у военкома. Позднее эту информацию агентству РБК-Украина подтвердили в пресс-службе СБУ.

На фоне обысков украинское издание "Страна" напомнило, что глава Закарпатского ТЦК ранее уже фигурировал в скандале. В частности, недавно местный волонтер заявляла, что Савчук лично угрожал ей после публикации сообщения о гибели в учебном центре ВСУ мобилизованного мужчины с тяжелой формой сахарного диабета, отца троих детей.