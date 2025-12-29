Суд Москвы продлил арест адвокату по делу о покушении на сбыт наркотиков

Канистры с жидкостью были найдены правоохранителями

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы продлил на 2 месяца содержание под стражей адвокату Адвокатской палаты Московской области, обвиняемому в попытке сбыта наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Продлен срок содержания под стражей в отношении Никитина Ильи Игоревича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (попытка сбыта наркотических средств в особо крупном размере), сроком на два месяца", - сказано в сообщении.

По версии следствия, не позднее 26 августа обвиняемый, желая заработать, купил свыше 82 кг жидкости, в составе которой, согласно заключению эксперта, содержится наркотик. Далее фигурант для удобства сбыта перелил ее в пять канистр, которые переместил в тайник в Подмосковье. Довести свой преступный умысел до конца и сбыть наркотики фигурант не смог, канистры нашли правоохранители.