ФСБ показала кадры задержания бывшего главы Тамбовской области Егорова

Чиновника арестовали по обвинению в получении взяток в размере 84 млн рублей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. ФСБ России обнародовала видео задержания в июле 2025 года бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова.

Как следует из видео, бывший чиновник был задержан в своем доме. К моменту прихода оперативников он не успел одеться. Тогда же были проведены обыски, в которых использовали служебную собаку.

На кадрах ФСБ запечатлен автопарк Егорова, среди машин есть раритетная "Волга".

Егорова задержали и арестовали по обвинению в получении взяток в размере 84 млн рублей. Следственные действия по уголовному делу завершены. Главным следственным управлением СК России в отношении Егорова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере). Помимо него, фигурантами дела стали водитель Егорова Александр Соломатин и посредник в даче взяток Сергей Аганов. Решением Басманного суда Москвы им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, с 2022 по 2024 год Егоров на систематической основе получал взятки в особо крупном размере в виде денег, иного имущества, незаконного оказания ему услуг имущественного характера от генерального директора АО "Газпром газораспределение Тамбов" и ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" Романа Стефанова.

Егоров возглавлял Тамбовскую область с 4 октября 2021 года (сперва как врио главы области) до 4 ноября 2024 года.