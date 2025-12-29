В Турции после перестрелки полиции с боевиками ИГ задержали пять человек

По факту происшествия завели уголовное дело

СТАМБУЛ, 29 декабря. /ТАСС/. Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч сообщил о задержании пяти человек после перестрелки боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) с полицией в провинции Ялова на северо-западе республики.

"По факту операции против ИГ в провинции Ялова возбуждено уголовное дело, для его расследования назначены пять прокуроров. Под стражу взяты пять подозреваемых", - приводит слова министра телеканал TRT Haber.

Глава МВД Турции Али Ерликая ранее сообщал, что в перестрелке с экстремистами в Ялове трое полицейских погибли, восемь получили ранения. Шесть террористов ликвидированы, все они являлись гражданами Турции.

Операция против боевиков ИГ началась около 02:00 (по местному времени, совпадает с московским) и завершилась в 09:40, уточнил глава МВД.