В Петербурге вынесли приговор теневым банкирам, обналичившим более 2 млрд рублей

Осужденные вину не признали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге вынес обвинительный приговор группе теневых банкиров, которые в 2015-2017 годах обналичили через подконтрольные фирмы почти 2,5 млрд рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Фрунзенский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Андрея Ахмедова, Натальи Бибик, Алексея Галика, Владимира Лаврикова, Ларисы Федорец, Юрия Харатяна, Владислава Чолакиди, Ильи Шлепакова, Петра Ярмоленко, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Суд назначил наказание: Ахмедову, Бибик, Галику, Лаврикову, Харатяну, Чолакиди, Шлепакову, Ярмоленко - 4 года в ИК общего режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей в доход государства. Фигуранты взяты под стражу в зале суда. Федорец - 4 года условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 800 тыс. рублей в доход государства", - говорится в сообщении.

Сами фигуранты вины не признали. Отмечается, что суд также конфисковал у них более 1 млрд рублей, почти $238 тыс. и более €60 тыс. Сохранен арест, наложенный на автомобили Škoda Octavia Чолакиди, Mercedes-Benz GLC 220 D4MATIC Ахмедова и Audi А7 Шлепакова.

Как следует из материалов дела, с марта 2015 по декабрь 2017 года злоумышленники, действуя организованной группой, открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, по их поручению проводили банковские операции, инкассацию и кассовое обслуживание, не имея положенной по закону регистрации и лицензии. Трое соучастников - Бибик, Харатян и Ярмоленко - занимались оптовой продажей табачных изделий от имени нескольких подконтрольных им компаний, причем торговали за наличный расчет, поэтому аккумулировали в своих руках большое количество наличных денег, которые не сдавали в банк и не отражали в отчетности своих организаций. Эти деньги и выдавались клиентам "нелегального банка" в суммах, эквивалентных тем, что поступали на счета подконтрольных фирм и реальных поставщиков продукции, за вычетом "комиссии" в размере 8%. Схема принесла фигурантам преступный доход в размере не менее 199 млн рублей.