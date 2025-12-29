Экс-мэра Иванова и бывших глав ЖКХ подозревают в получении 58 млн рублей взятки

По данным прокуратуры Ивановской области, подозреваемые получили денежное вознаграждение за общее покровительство от руководителей коммерческих фирм

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Бывший мэр Иванова Александр Шаботинский, а также бывшие руководители департамента ЖКХ региона Владислав Мартьянов и его заместитель Денис Кочнев подозреваются в получении взятки в размере не менее 58 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в областной прокуратуре.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что на Шаботинского было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

"В составе организованной группы Шаботинский, Мартьянов и Кочнев получили взятку в размере не менее 58 млн рублей за общее покровительство от руководителей коммерческих фирм, осуществляющих деятельность в сфере проведения капитального ремонта домов. Противоправные действия выявлены при координирующей роли прокуратуры Ивановской области", - сказали в пресс-службе.

Также, по версии следствия, Шаботинский с 2020 по 2024 год в должности зампредседателя правительства Ивановский области, используя свои должностные полномочия, создавал коммерческим компаниям благоприятные условия для заключения договоров на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в регионе, а также беспрепятственную приемку выполненных работ. Расследование данного уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.

Бывший глава департамента ЖКХ Ивановской области, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий, совершенное организованной группой, из корыстной заинтересованности), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), и его преемник проходит фигурантом по уголовному делу о превышении должностных полномочий при заключении выгодных контрактов для подрядчиков с областным фондом капремонта.