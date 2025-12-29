В Подмосковье мужчину арестовали за участие в ИГ

Обвиняемый проходил идеологическую подготовку и планировал выезд на территорию Сирийской Арабской Республики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Раменский городской суд Московской области заключил под стражу мужчину, обвиняемого в участии в террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"В Раменском городском суде рассмотрели ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть по 25 февраля 2026 года", - сообщили в пресс-службе.

По версии обвинения, фигурант посредством социальных сетей и мессенджеров вступил в тематические каналы, где установил контакт с лицами из числа лидеров и членов ИГ. Далее, руководствуясь наставлениями последних, он дал устное согласие на вступление в состав этой террористической организации и выполнение соответствующих функциональных обязанностей, тем самым став ее участником.

Как сообщили в пресс-службе, обвиняемый, являясь активным участником ИГ, придерживаясь радикальных исламистских взглядов и разделяя цели указанной террористической организации, проходил идеологическую подготовку и планировал выезд на территорию Сирийской Арабской Республики для принятия непосредственного участия в конфликте на стороне этой группировки. Посредством социальной сети фигурант связался с одним из боевиков в целях получения инструкций по выезду в Сирию, после чего планировал приобрести билет в Стамбул Турецкой Республики в целях дальнейшей переправки в Сирию. Однако купить билет он не успел, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области.