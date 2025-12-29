Полицейского в Калужской области арестовали за взятку в 3 млн рублей

Сотрудник получил средства от предпринимателя за прекращение проверки из-за нарушения налогового законодательства

Редакция сайта ТАСС

КАЛУГА, 29 декабря. /ТАСС/. Сотрудник УМВД по Калужской области арестован по обвинению в получении взятки в размере 3 млн рублей за прекращение проверки по факту нарушения налогового законодательства предпринимателем. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Фигурант заключен под стражу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, по месту его жительства и работы проведены обыски, изъяты документы, представляющие интерес для следствия", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации пресс-службы следственного управления СК России по региону, в 2021 году фигурант занимал должность начальника калужской городской полиции. Он получил 3 млн рублей в качестве взятки от индивидуального предпринимателя за прекращение проверки по факту нарушений налогового законодательства. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере за совершение заведомо незаконных действий).

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по региону. По делу проводятся следственные действия.