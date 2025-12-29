В Поморье с виновного взыскали 600 млн рублей за причиненный ущерб лесному фонду

Площадь уничтожения надпочвенного покрова, мха и лесной подстилки составила 2,51 га

АРХАНГЕЛЬСК, 29 декабря. /ТАСС/. Плесецкий районный суд взыскал с виновного 600 млн рублей ущерба, причиненного лесфонду из-за складирования отходов лесопиления и древесины, а также уничтожения надпочвенного покрова в Оксовском участковом лесничестве. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"По делу была проведена судебная землеустроительная экспертиза для определения площади захламленного отходами лесопиления и древесины земельного участка, а также факта уничтожения надпочвенного покрова. Эксперты установили, что в процессе антропогенной деятельности была кардинально изменена экосистема участка, деградировал биоценоз, площадь уничтожения надпочвенного покрова, мха, лесной подстилки и других лесных ресурсов земельного участка составила 2,51 га. С учетом уточненных требований со стороны истца суд взыскал с ответчика сумму ущерба, причиненную лесному фонду, в размере более 600 млн рублей", - сказано в сообщении.

По данным суда, в марте 2024 года в ходе патрулирования лесов в Оксовском участковом лесничестве были выявлены отходы лесопиления и древесины, складированные на землях лесфонда. Виновника привлекли к административной ответственности по ст. 7.9 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 20 тыс. рублей. Постановление вступило в законную силу, однако штраф был не оплачен. Ответчик объяснял, что вывезет отходы до конца мая. При патрулировании лесов в июле того же года было установлено, что отходы остались на месте.