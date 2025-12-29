В Туве убившего сверстника подростка отправили в СИЗО

Несовершеннолетнего арестовали до 27 февраля 2026 года

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Суд в Туве избрал меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца 17-летнему подростку, подозреваемому в убийстве своего сверстника в селе Кызыл-Мажалык. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Тувы.

27 декабря 17-летний учащийся горного техникума на территории школы в селе Кызыл-Мажалык ударил своего сверстника ножом, в результате чего тот погиб на месте. Возбуждены уголовные дела по ст. 105 УК РФ (убийство) и по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

"Суд в Туве избрал меру пресечения в виде ареста до 27 февраля 2026 года 17-летнему местному жителю", - сообщили в прокуратуре.

Ранее директор техникума Байлак Кужугет сообщала ТАСС, что подозреваемый в убийстве обучался на первом курсе в техникуме и часто пропускал занятия. Он вырос в неполной семье и жил в селе, где и произошло убийство. До своего поступления в техникум он учился в одном классе с убитым.