В Подмосковье задержали мужчину, проникшего в магазин, чтобы съесть мандарины

Задержанным оказался 39-летний уроженец Наро-Фоминска, который, как выяснилось, ранее уже был судим за кражу

© Официальный канал ГУ Росгвардии по Московской области в Max/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Росгвардия задержала мужчину, который проник в закрытый супермаркет, где съел мандарины и пытался похитить продуктовый набор. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Московской области.

"Сотрудники Орехово-Зуевского отдела вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Московской области задержали рецидивиста, подозреваемого в незаконном проникновении и краже из закрытого сетевого супермаркета.

Сигнал "Тревога" поступил на пульт централизованного наблюдения с охраняемой торговой точки, расположенной на улице Ленина. "Прибывшие на место росгвардейцы установили, что неизвестный проник в закрытый магазин путем отжатия входных дверей в зоне погрузки. Находясь внутри, злоумышленник принялся поглощать мандарины и запивать их спиртным, параллельно собирая в пакет "продуктовый набор" для выноса: банку кофе, бутылку водки, пиво и чипсы", - говорится в сообщении.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину до того, как он успел покинуть торговую точку. Им оказался 39-летний уроженец Наро-Фоминска, который, как выяснилось, ранее уже был судим за кражу.