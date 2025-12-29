На одном из участков магистрального газопровода на западе Украины произошел пожар

В ГСЧС заявили о перекрытии клапана газопровода

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел на магистральной газовой трубе в Мукачевском районе Закарпатской области на западе Украины. Об этом сообщили в региональной Госслужбе по ЧС (ГСЧС).

Возгорание на участке началось в понедельник утром недалеко от села Россошь, к месту привлечены 21 спасатель и 7 единиц пожарной техники.

По данным украинского журналиста Виталия Глаголы, пожар произошел на одном из участков магистрального газопровода Уренгой - Помары - Ужгород. При этом журналист уточнил, что речь идет не о самой компрессорной станции в Россоши, которая проходит через газопровод. По его данным, местные слышали сильный взрыв, а пожар видели жители сел соседнего района.

В ГСЧС заявили о перекрытии клапана газопровода, наблюдается снижение горения. Также в Госслужбе по ЧС утверждают, что в результате пожара останавливать подачу газа для местного населения не потребовалось. Правоохранительные органы устанавливают причину пожара.