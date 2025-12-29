В Москве и области ликвидировали магазины, где сбывали поддельные электронные сигареты

Фигуранты отмечали часть изделий поддельными средствами идентификации системы "Честный знак"

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции ликвидировали в Московском регионе сеть из 50 магазинов, где сбывали никотиносодержащую продукцию, электронные сигареты и вейпы, без маркировки, ежемесячный доход организаторов превышал 10 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Мои столичные коллеги ликвидировали крупный канал сбыта никотиносодержащей продукции без обязательной маркировки в Московский регион. В розничную сеть, которая фактически принадлежала подозреваемым, входило более 50 магазинов, а ежемесячный доход соучастников составлял свыше 10 млн рублей", - написала она в своем Telegram-канале.

По словам Волк, фигуранты отмечали часть изделий поддельными средствами идентификации системы "Честный знак". На остальных коды отсутствовали. Кроме того, полицейские обнаружили упаковки, предположительно, с жидким никотином, запрещенным к продаже в России. Они будут направлены на экспертизу, чтобы определить соответствие требованиям безопасности.

"Следователь и оперативники задержали предполагаемых организатора криминального бизнеса и четверых его сообщников. При силовой поддержке сотрудников Росгвардии полицейские провели обыски и изъяли свыше 2 тысяч единиц немаркированной никотиносодержащей продукции и другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение", - добавила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Соучастники устанавливаются.