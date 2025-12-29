Экс-министру дорожного хозяйства Челябинска продлили домашний арест

Алексей Нечаев обвиняется в растрате

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы продлил срок домашнего ареста министру дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексею Нечаеву, обвиняемому в растрате. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом продлен срок содержания под домашним арестом обвиняемого Нечаева", - сообщили в суде.

В пресс-службе Мещанского районного суда Москвы в конце февраля сообщали, что Нечаев был арестован по делу о растрате. Также были заключены под стражу несколько руководителей дорожных подрядных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог, им инкриминируется хищение денежных средств в особо крупном размере в составе организованной преступной группы. Позднее Нечаев был отпущен под домашний арест.

Нечаев возглавлял министерство с 8 ноября 2019 года, до этого он занимал должность начальника управления дорожного хозяйства министерства, а еще ранее - начальника отдела производственно-технического надзора областного госучреждения "Челябинскавтодор". В декабре 2024 года был арестован замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко.