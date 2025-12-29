В Пскове главврача больницы подозревают в превышении должностных полномочий

Подчиненные вносили в документы фиктивные сведения о применении дорогостоящих лекарств

Редакция сайта ТАСС

© СК России/ ТАСС

ПСКОВ, 29 декабря. /ТАСС/. Главный врач Псковской областной инфекционной больницы подозревается в превышении должностных полномочий. По ее указанию подчиненные вносили в документы фиктивные сведения о применении дорогостоящих лекарств. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области по материалам УФСБ России по Псковской области и УЭБиПК УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело по факту совершения главным врачом ГБУЗ ПО "Псковская областная инфекционная клиническая больница" действий, явно выходящих за пределы ее полномочий, из корыстной и иной личной заинтересованности (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - сказано в сообщении.

По версии следствия, с начала января 2023 по конец октября 2024 года главврач давала подчиненным незаконные указания, явно превышая возложенные на нее должностные полномочия. Она требовала вносить в медицинские документы фиктивные сведения о применении дорогостоящих лекарственных препаратов, после чего выставляла завышенные счета в территориальный фонд обязательного медицинского страхования региона. В результате в адрес больницы было неправомерно перечислено около 200 млн рублей.

Следователи проводят обыски в административных помещениях клиники и по месту проживания подозреваемой. В качестве свидетелей допрашивают работников медучреждения.