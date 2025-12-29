Пострадавшая в ДТП в Волгограде умерла в больнице

Мужчина и двое детей остаются в реанимации

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 29 декабря. /ТАСС/. Женщина, которая 28 декабря получила травмы в аварии с грузовиком и иномаркой в Волгограде, умерла в больнице. Об этом ТАСС сообщили в комитете здравоохранения региона.

"Женщина 25 лет была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на усилия медиков, скончалась, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью", - сообщили в комитете.

Там уточнили, что состояние трех других пострадавших тяжелое. Дети и мужчина остаются в реанимации.

Накануне грузовик и автомобиль Audi столкнулись в Волгограде, травмы получили четыре человека, в том числе двое детей.