Экс-главу Минстроя Красноярского края отправили в СИЗО

Михаила Заскалько подозревают по делу о превышении должностных полномочий

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Железнодорожный суд Красноярска арестовал на два месяца бывшего министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Михаила Заскалько по делу о превышении должностных полномочий при строительстве домов для детей-сирот.

Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

"Железнодорожным судом города Красноярска по ходатайству следствия бывшему министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, подозреваемому в превышении должностных полномочий при строительстве домов для сирот, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - сообщили в СК.

В отношении Заскалько возбуждено уголовное дело по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данным следствия, в рамках государственного контракта коммерческой компанией в 2022 году в Нижнеингашском районе края был возведен 20-квартирный жилой дом для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот. Заскалько тогда был в должности руководителя краевым государственным казенным учреждением "Управление капитального строительства". Он знал, что дом признан аварийным, не принял мер к расторжению контракта и взысканию перечисленного подрядной организации аванса в сумме более 23 млн рублей.

После возбуждения уголовного дела губернатор Красноярского края Михаил Котюков уволил Заскалько с должности министра.

Заскалько руководил краевым государственным казенным учреждением "Управление капитального строительства" с 2021 по 2024 год. С марта 2024 года он был назначен министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.