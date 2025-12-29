Прокуратура утвердила обвинение по делу Тамары Эйдельман

Она обвиняется в реабилитации нацизма и распространении фейков о ВС РФ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Москвы утвердила обвинение по уголовному делу о реабилитации нацизма и распространении фейков о Вооруженных силах России в отношении историка Тaмaры Эйдельман (признана в РФ иноагентом). Об этом сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства.

"В прокуратуре Москвы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иноагента Тамары Эйдельман. Ей заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы. Установлено, что в мае 2024 года Эйдельман опубликовала на публичном канале видеозапись авторской программы, содержащую высказывания с негативной информацией о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также о ветеранах Великой Отечественной войны. Также в июле того же года она распространила в социальных сетях заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил России в целях защиты интересов РФ и ее граждан.

В отношении Эйдельман заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело рассмотрит суд в отсутствие обвиняемой, находящейся в розыске.