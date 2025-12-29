Экс-главу научно-технического комитета ГРАУ МО Жежука осудили на пять лет

Его заместителя полковника Сергея Захарова приговорили к 4,5 года колонии за получение взяток

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего председателя научно-технического комитета Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны полковника Андрея Жежука к 5 годам, а его заместителя полковника Сергея Захарова к 4,5 года колонии за получение взяток. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Андрея Жежука и Сергея Захарова виновными по ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначить наказание: в отношении Жежука - 5 лет колонии строгого режима, в отношении Захарова - 4,5 года колонии строгого режима", - сказал судья.

Суд принял решение конфисковать у Жежука 2 млн 100 тыс. рублей, которые равны сумме взятки, у Захарова - 1 млн 50 тыс. рублей (сумма полученной взятки). "Конфискованные средства обернуть в доход государства, обоим изменить домашний арест на заключение под стражу в зале суда", - сказал судья.

Московский гарнизонный военный суд рассматривал уголовное дело в отношении Жежука и Захарова в закрытом режиме из-за содержащихся в материалах дела сведений о государственной тайне. Оба фигуранта признали вину, суд рассматривал дело в особом порядке.

Жежуку и Захарову было предъявлено обвинение за получение взяток за общее покровительство от руководителя одного из предприятий, с кем были заключены государственные контракты на поставку вооружения по заказу Министерства обороны РФ. Сами подсудимые отмечали, что это была благодарность за хорошо выполненную работу, а продукция соответствовала всем требованиям министерства.