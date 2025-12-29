В Бердске машина повредила газопровод

Котельная приостановила работу

НОВОСИБИРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Подача газа приостановлена в 91 многоквартирный дом и более 900 частных домовладений в Бердске Новосибирской области из-за повреждения трубы магистрального газопровода. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале прокуратуры Новосибирской области.

"Предварительно установлено, что 29 декабря 2025 года в вечернее время грузовой автомобиль в ходе движения повредил трубу магистрального газопровода на ул. Черемушной в городе Бердске, что повлекло приостановку подачи газа на котельную, обслуживающую 91 многоквартирный дом и более 900 частных домовладений", - говорится в сообщении.

Температура воздуха в Бердске -14-17°C. На месте происшествия работают прокурор города и аварийные службы. Решается вопрос альтернативного источника тепла.