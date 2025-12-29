ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Волгограде пострадавшего в ДТП с маршруткой перевели из реанимации

Состояние мужчины оценивается как средней тяжести
29 декабря, 12:53

ВОЛГОГРАД, 29 декабря. /ТАСС/. Мужчина, пострадавший в минувший вторник в ДТП с участием маршрутного такси, переведен из реанимации в отделение сочетанной травмы. Его состояние оценивается как средней тяжести, сообщили ТАСС в комитете здравоохранения региона.

"Мужчина из реанимационного отделения переведен в отделение сочетанной травмы, состояние средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что пострадавшая в ДТП женщина продолжает получать помощь в травматологическом отделении. Угрозы для жизни обоих пациентов нет.

22 декабря в центре Волгограда столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль. Травмы в результате ДТП получили восемь человек. 

