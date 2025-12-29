В Черниговской области поврежден энергообъект

Часть региона обесточена

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Важный энергетический объект получил повреждения в Черниговской области на севере Украины, без света остались жители трех районов. Об этом сообщила компания "Черниговоблэнерго".

"Поврежден важный энергообъект. Обесточены абоненты Новгород-Северского, Корюковского и Черниговского районов", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

В Новгород-Северском районе действует режим воздушной тревоги.

До февраля 2022 года мощность энергосистемы Украины составляла около 56 ГВт, часть шла на экспорт. Сейчас мощность составляет около одной пятой от той, что была до начала СВО, а после серии взрывов 23 декабря, возможно, и менее. Для бытовых потребителей это означает отключение электричества зимой на 8-12 часов каждые сутки.