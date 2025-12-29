ВСУ нанесли более 800 ударов по Алешкинскому округу за неделю
ГЕНИЧЕСК, 29 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины более 800 раз атаковали дронами и артиллерией населенные пункты Алешкинского округа Херсонской области за неделю. Об этом сообщил глава округа Руслан Хоменко.
"Враг нанес 810 ударов по Алешкинскому округу. За период с 20 по 26 декабря 2025 года террористический режим Киева продолжил прицельные атаки по гражданской инфраструктуре нашего муниципалитета. По имеющимся у нас данным, без жертв и раненых. По Алешкам зафиксировано 413 попаданий ствольной и минометной артиллерии. Дронами нанесено не менее 397 ударов: 376 - по Алешкам и еще 21 - по Раденску, Виноградово, Брилевке, Костогрызово, Подо-Калиновке, Новой Маячке, Тарасовке, Великим Копаням", - написал он в своем Telegram-канале.
Хоменко уточнил, что украинские боевики атаковали жилые дома и дворы, гражданские автомобили, объекты энергетики и связи.
"Украинские преступные структуры продолжают целенаправленно поражать мирных жителей и гражданские объекты. Такие действия систематически нарушают международные гуманитарные нормы и демонстрируют полное пренебрежение к человеческой жизни и безопасности", - подчеркнул глава Алешкинского округа.