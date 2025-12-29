На Урале 30 декабря рассмотрят ходатайство о домашнем аресте для Олега Чемезова

Один из адвокатов бывшего свердловского вице-губернатора сообщила, что у него во время содержания в СИЗО ухудшилось состояние здоровья из-за ненадлежащего питания и отсутствия лекарств

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска рассмотрит ходатайство следователя об изменении меры пресечения бывшему свердловскому вице-губернатору Олегу Чемезову на домашний арест 30 декабря из-за ухудшения его здоровья. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Николай Бердников.

Ранее один из адвокатов Чемезова Мария Кирилова сообщила, что у него во время содержания в СИЗО № 7 на территории УФСБ Челябинской области ухудшилось состояние здоровья из-за ненадлежащего питания и отсутствия лекарств. Адвокат направила в администрацию СИЗО ходатайство о производстве освидетельствования Чемезова для установления факта невозможности его дальнейшего содержания под стражей.

"Ходатайство следователя об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест обусловлено результатами медицинского освидетельствования Чемезова О. Л., которое проведено по инициативе защитников обвиняемого. Освидетельствование подтвердило наличие у Чемезова О. Л., тяжелого заболевания, препятствующего его нахождению под стражей. Следователи вынуждены были обратиться в суд с этим ходатайством", - сказал Бердников, подтвердив, что заседание пройдет 30 декабря в Центральном районном суде Челябинска.

Чемезов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. 25 сентября губернатор Свердловской области Денис Паслер освободил Чемезова от должности вице-губернатора. 29 сентября он был вызван на допрос, после чего его задержали.

Кроме того, Чемезов привлекался в качестве ответчика по иску Генпрокуратуры с требованием обратить в доход РФ акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". В числе третьих лиц по этому иску также была его экс-супруга Ирина Чемезова, находящаяся под домашним арестом по делу о мошенничестве.