ТАСС: в схеме с деньгами Долиной использовались 10 разных банковских счетов

Один из получателей средств умер до начала разбирательства

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Злоумышленники использовали 10 счетов из разных банков при хищении порядка 180 млн рублей у певицы Ларисы Долиной. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"В ходе расследования уголовного дела истребованы банковские документы, установлено, что в целях совершения преступления и хищения денежных средств, принадлежащих Долиной Л.А., неустановленными лицами использовались расчетные счета в количестве 10 штук", - сказано в документе. Там отмечается, что один из подобных счетов был открыт на имя Келдыбаева Александра Вячеславовича. Из выписки по счету Келдыбаева следует, что 21 июня 2024 года он получил денежные средства от Долиной в размере 5 млн рублей, 27 июня 2024 года - 10 млн рублей, назначение платежа - оплата услуг на общую сумму 15 млн рублей. При этом в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что к моменту начала разбирательства Келдыбаев умер.

13 августа 2024 года появилась информация, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали певицу перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате Долина перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Позже на основании решения Хамовнического суда по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Покупательница квартиры Полина Лурье обратилась в Верховный суд РФ, который встал на сторону Лурье и распорядился вернуть девушке квартиру.