В Бердске устранили аварию с поврежденным газопроводом

При ликвидации задействовали пять единиц спецтехники, три автомобильных крана, подъемник, автовышку и фронтальный погрузчик

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Магистральный газопровод, поврежденный грузовиком, восстановили в Бердске. Идет наполнение газом, сообщил глава города Семен Лапицкий в своем Telegram-канале.

"Восстановление магистрального газопровода диаметром 159 мм завершено. При ликвидации аварии было задействовано пять единиц спецтехники, три автомобильных крана, подъемник, автовышка и фронтальный погрузчик. Для устранения аварии помимо бригады газовых сетей подключена аварийная бригада МУП ГБУ. В данный момент идет наполнение газом газопровода. Прошу подготовить поднимающие устройства в своих домовладениях для приема газа", - сказал он.

Вечером 29 декабря грузовой автомобиль повредил трубу магистрального газопровода на ул. Черемушной в Бердске, что повлекло приостановку подачи газа на котельную, обслуживающую 91 многоквартирный дом и более 900 частных домовладений. Прокуратура организовала проверку.